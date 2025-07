Un blessé grave dans un choc frontal entre une moto et une voiture à Conches-en-Ouche

Un homme de 27 ans a été blessé grièvement dans un accident de la route, qui a impliqué la moto qu’il pilotait et une voiture, ce samedi après-midi dans l’Eure. La collision s’est produite vers 16 heures sur la route de l’Aigle (RD830) au niveau de Conches-en-Ouche.



Le choc frontal a été pour le moins violent. Les secours ont dénombré trois victimes, un blessé grave (le motard) et deux blessés en urgence relative dans la voiture, un homme de 27 ans et une femme de 19 ans.