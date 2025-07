Accident sur l’A13 à Incarville (Eure) ce dimanche matin : deux blessés, dont un grave, et une famille indemne

Un suraccident s’est produit peu après : une seconde voiture a percuté le véhicule déjà accidenté, avant de finir sa course sur le bas-côté. À son bord, une famille composée d’un homme de 34 ans, d’une femme de 35 ans et de leurs trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans. Fort heureusement, aucun n’a été blessé.



L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers, deux équipes du SMUR (Elbeuf et Évreux) ainsi que la gendarmerie, chargée de sécuriser les lieux et de déterminer les circonstances précises de l’accident. Les opérations de secours ont duré près de trois heures.