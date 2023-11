Collecte de jouets au profit des Restos du cœur et de familles en difficulté à Grand Quevilly

Depuis plus de 15 ans, une collecte de jouets est organisée par le conseil des jeunes de Grand Quevilly. L’opération est ouverte à tous. Peuvent être déposés tous types de jouets : jeux de sociétés, puzzle, poupées, instruments de musique, jouets électroniques… à condition qu’ils soient en bon état.



Les jouets sont collectés dans les écoles élémentaires de la ville, à l’accueil de l’Hôtel de Ville, au collège Claude-Bernard, à l’Espace Jeunesse, aux accueils des crèches municipales (Ile aux enfants et Delacroix) et à l’espace seniors Dormoy.



Après la collecte, une journée de tri sera organisée. L’ensemble du conseil des jeunes, aidé par les jeunes du Conseil des Ados Citoyens et de l’espace jeunesse ainsi que les seniors de l’Espace Dormoy nettoieront et trieront les jouets.



Les Restos du cœur viendront ensuite récupérer les jouets qui seront distribués à des enfants de familles en difficulté pour Noël.



(Source : ville de Grand-Quevilly)