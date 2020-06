Élections municipales : ce qu’il faut savoir pour voter par procuration

Dans le cadre des élections municipales, les services de l’État, la Police et la Gendarmerie Nationales se mobilisent pour faciliter le recueil des procurations, au plus proche de la population, en complément des missions de sécurité et de prévention de la délinquance.• Déplacement des forces de sécurité intérieure, Police Nationale et Gendarmerie Nationale au domicileLes officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire, pourront se déplacer à la demande des électeurs qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, ne peuvent pas se déplacer.La demande pourra être faite par simple demande téléphonique auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche, ou par mail à l’adresse ddsp27-csp-evreux-ref-accueil@interieur.gouv.fr pour la Police Nationale et sur le site contacterlagendarmerie.fr pour la Gendarmerie Nationale. L’électeur devra indiquer ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et indiquer les raisons pour lesquelles il ne peut se déplacer pour établir sa procuration.Pour faciliter le recueil des procurations, des permanences sont organisées :, au bureau de poste, rue du docteur Oursel, mardi 23 juin de 9H00 à 12H00 et jeudi 25 juin de 09h00 à 12h00., à la maison France Services, espace Condorcet, 14 rue Jean Moulin, mercredi 24 juin de 16h00 à 18h00.Aux, à la maison France Services, rue des Oiseaux, mercredi 24 juin de 14h00 à 16h00.à la maison France Services, 3 rue Maison de Vatimesnil, de 14h00 à 16h00.