L’humoriste Dieudonné interdit de spectacle en Seine-Maritime et dans l’Eure ce vendredi

Pour les préfets, ces atteintes – même présentées sous couvert d’humour – constituent un risque manifeste de trouble à l’ordre public. Dans un contexte sécuritaire sensible, ils justifient ainsi leur décision par la nécessité de préserver la dignité humaine et de prévenir toute provocation.

En Seine-Maritime, la décision s’appuie en outre sur une jurisprudence confirmée par les juridictions administratives, qui ont validé par le passé des mesures similaires d’interdiction dans des circonstances comparables.