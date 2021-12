Deux malades du Covid-19 de la région Auvergne-Rhône-Alpes transférés au CHU de Rouen

Deux patients du Covid-19 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés en Seine-Maritime ce lundi 27 décembre pour être pris en charge en réanimation au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Cette évacuation sanitaire est destinée à apporter un soutien aux établissements de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et soulager les services de réanimation les plus impactés de cette région.



« Ces transferts, explique l’Agence régionale de santé de Normandie, sont le fruit d’une étroite collaboration entre les SAMU de Normandie et d’Auvergne-Rhône-Alpes, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, le Centre de crise sanitaire du Ministère des solidarités et de la santé, et les ARS des régions concernées ».