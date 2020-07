Des visites guidées cet été pour découvrir autrement le musée d’Évreux

Cet été, le musée d’ « Art, Histoire et Archéologie » d’Évreux (Eure) propose les mercredis des visites guidées flash (durée : 30min).



L’occasion de découvrir le musée sous trois angles différents :



• « Archimusée » | 15 juillet et 5 août.

Depuis 1961, l’ancien évêché accueille le musée. Ce bâtiment, unique dans Évreux, cristallise toutes les époques de l’Antiquité gallo-romaine jusqu’au 19e siècle. Venez découvrir lors de cette visite en extérieur son histoire et son architecture étonnante.



• « Évreux vu par les peintres » | 22 juillet et 12 août.

Une visite guidée au cœur des collections où la ville se révèle être une véritable source d’inspiration ! Peintres d’Eure et d’ailleurs, chacun à leur manière, ont posé un jour sur la toile leur regard sur la ville.



• L’exposition « Renée Levi : MMXX » | 29 juillet et 19 août

Pour son exposition à Évreux, l’artiste suisse Renée Levi a établi un dialogue avec le palais épiscopal abritant le musée. Renée Levi travaille l’espace, non pas un espace figuré sur ses toiles, mais elle imagine des peintures dont la présence métamorphose l’espace qui les accueille.



Informations pratiques



À 15h et à 16h. Durée : 30 min. Les visites guidées sont gratuites et se déroulent uniquement sur réservation au 02 32 31 81 90 (nombre limité de places). Le port du masque est obligatoire pendant les visites.



Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 rue Charles Corbeau 27000 Evreux Tél. 02 32 31 81 90.



En raison de la crise sanitaire, le programme d’animations estivales du musée a été bousculé.



Retrouvez les prochains ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans aux vacances de La Toussaint.