Evreux : la piscine Jean-Bouin fermée pour arrêt technique du 28 août au 10 septembre

La piscine Jean-Bouin d'Evreux (Eure) sera fermée pour arrêt technique du lundi 28 août au dimanche 10 septembre inclus, annonce la mairie.



La piscine Plein Soleil sera ouverte du 28 août au 1er septembre de 9h à 20 h et les 2 et 3 septembre de 9h à 18h. Exceptionnellement, elle sera ouverte le week-end les 9 et 10 septembre : samedi 9 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00, dimanche 10 de 9h à 12h et de 14h à 16h.