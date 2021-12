Fêtes de fin d’année à Évreux : magique !

Pour les plus jeunes, des rendez-vous à ne pas manquer : descente contée du Père Noël de la façade de l’Hôtel de ville le dimanche 19 décembre à 15h (accompagnée d’une fanfare de lutins), automates de Noël semblable à celles qui ornent les vitrines des grands magasins des boulevards parisiens (ours, pingouins, animaux de la forêt) près du sapin géant.



Dans la hotte du père Noël, de nombreux concerts. Douze groupes au programme dont des formations ébroïciennes, dans différents registres musicaux : pop française, soul, folk, swing se succèderont à raison d’un concert par jour (15h30 et 17h30.)



Toujours sur la place du Général de Gaulle, retrouvez le manège écologique vélocipédique ( !) pour les tous petits et de nombreuses animations : sculpture de ballons, maquillage, magie, séances photos avec le Père Noël. Ainsi que le chalet des associations pour déguster gaufres, crêpes et gâteaux…



En centre-ville sont au programme : déambulations avec la chorale des agents territoriaux (« Singing Noël »), les mascottes du Comptoir des loisirs qui accueillera le secrétariat du Père Noël et des promenades en calèche.