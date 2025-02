Évreux : le square Delaunay ferme au public pendant 4 mois en raison de travaux d’aménagement

La ville d’Évreux (Eure) entame un projet d’aménagement du square Delaunay ainsi que de son extension sur le parvis de Notre-Dame. Ces travaux visent à moderniser cet espace de détente et à améliorer le cadre de vie des habitants.



Pour permettre la bonne réalisation du chantier, le square sera fermé au public du 17 février au 11 juin 2025. La municipalité s’engage à tout mettre en œuvre pour rouvrir l’accès à l’aire de jeux dès que possible, en fonction de l’avancement des travaux.



Ces aménagements offriront aux Ébroïciens un espace repensé, plus convivial et mieux adapté aux besoins de tous.