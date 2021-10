Des vents violents attendus sur la façade de Seine-Maritime : la ville du Havre prend des mesures

« Ces conditions météorologiques peuvent engendrer, sur le secteur de la digue Nord, des phénomènes de submersion marine et de projection de galets », expliquent les services municipaux.

L’accès et le stationnement sont interdits sur la digue nord du Havre (Seine-Maritime). Un arrêté municipal « à effet immédiat » a été pris par la mairie en raison des conditions météorologiques à venir dans les prochaines heures.En effet, à compter de ce mercredi, en fin de journée et jusqu’à demain jeudi, des vents de sud-ouest pouvant atteindre 110 km/h par rafales et une houle approchant les 2,5 mètres sont attendus sur le secteur du Havre.En conséquence, un arrêté a été pris pour interdire temporairement l’accès et le stationnement sur la digue Nord avec effet immédiat.« En cette période de tempête, les visiteurs qui souhaitent observer ce phénomène, aussi impressionnant que dangereux, sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et de ne pas s’approcher de la digue », prévient la mairie.Comme le signale la préfecture maritime dans un communiqué (lire ci-dessous), Météo France a placé les départements de la Seine-Maritime, la Somme ,et le Pas-de-Calais en alerte jaune pour le risque de vagues-submersion, de la soirée de mercredi 20 octobre jusqu’à la matinée du jeudi 21 octobre.