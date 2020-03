Crise sanitaire : transports gratuits en Normandie pour les soignants et personnels de santé

De plus, au regard de la crise sanitaire, le prélèvement bancaire de tous les abonnements annuels commerciaux Tempo et Bus Verts est suspendu automatiquement pour le mois d’Avril (aucune démarche n’est à réaliser).

Un « plan de transport pandémie » avec service minimum a été mis en place depuis le 19 Mars pour tenir compte des consignes de limitation stricte des déplacements. Les horaires ont été, dans la mesure du possible, adaptés à la majorité des personnes devant se déplacer. Des adaptations pourront être apportées dans les prochains jours pour tenir compte des trafics observés et mieux s’adapter aux besoins. Un nettoyage quotidien et systématique des trains et des cars est réalisé.

*Liste des communautés de communes Nomad Covoiturage : Normandie Pays d’Auge, Côte Fleurie, Honfleur Beuzeville, Pont Audemer Val de Risle, Roumois Seine, Val ès Dunes, Pays du Neubourg, Lieuvin Pays d’Auge, Terre d’Auge, Campagne de Caux, Pays de Falaise et l’Intercom de Bernay.