Coronavirus : la région Normandie met 20 000 masques à disposition des hôpitaux et médecins libéraux

« Nous soutenons activement l’ensemble des soignants en première ligne face à la crise sanitaire qui s’amplifie. Nous devons agir très vite et de manière coordonnée avec l’État, l’Agence régionale de santé Normandie et l’ensemble des acteurs du territoire », déclare Hervé Morin, président de la Région Normandie .

La région Normandie va mettre à la disposition des hôpitaux et des médecins libéraux quelque 20 000 masques, dont plus de 9000 FFFP2, et des protections individuelles (gants, blouses...) qui étaient stockés jusqu'à maintenant dans l'ensemble des lycées normands.Ces masques et protections vont être remis directement aux hôpitaux via l’Agence régionale de santé (ARS) ou aux professions libérales de santé via les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans les meilleurs délais. Le matériel sera acheminé par des personnels de la Région.