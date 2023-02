Bruno Le Maire en visite au laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline à Evreux

Dans la capitale de l'Eure, le ministre visitera l’un des quatre sites de GlaxoSmithKline (GSK) en France. Ce laboratoire international spécialisé dans l’industrie pharmaceutique fabrique des vaccins et des médicaments spécialisés pour prévenir et traiter les maladies.



Le site d'Evreux compte plus de 1 100 collaborateurs et approvisionne la totalité du marché français des produits inhalés à visée respiratoire. Au cours des 5 dernières décennies, GSK - Evreux a renforcé ses capacités de production au travers de plans d’investissements successifs, pour accueillir les dernières innovations.



L’entreprise pharmaceutique prévoit d'investir plus 240 millions d’euros en 2023-2025 sur l’ensemble de ses sites de production en France. Le site d’Evreux est associé à un programme stratégique d’inhalateurs bas carbone (« Green Ventoline »), annoncé par le groupe fin 2021.