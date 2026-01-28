Cheminée fissurée rue Rollon à Rouen : un immeuble évacué et des commerces impactés

Animation inhabituelle mardi en fin de journée dans la rue Rollon, dans le centre-ville de Rouen. La rue très étroite a été obstuée par plusieurs véhicules des pompiers alertés pour un "désordre structurel" au niveau d'un immeuble dont la cheminée en brique menaçait de s'effondrer.
De fait, une fissure visible a conduit les secours à engager immédiatement une procédure de sécurisation.
Aussi, par précaution, l’immeuble a été évacué et un périmètre de sécurité mis en place autour du bâtiment afin d’écarter tout risque pour les riverains et les passants.
De fait, une fissure visible a conduit les secours à engager immédiatement une procédure de sécurisation.
Aussi, par précaution, l’immeuble a été évacué et un périmètre de sécurité mis en place autour du bâtiment afin d’écarter tout risque pour les riverains et les passants.
Cinq habitants relogés, neuf commerces concernés
Cinq occupants ont dû être relogés temporairement auprès de leurs proches. En rez-de-chaussée, neuf magasins situés dans le périmètre de sécurité sont impactés par ces mesures, contraints de rester fermés ou de limiter l’accès dans l’attente d’une expertise technique et de décisions sur la suite des opérations.
Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins.
Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins.