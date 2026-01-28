Cheminée fissurée rue Rollon à Rouen : un immeuble évacué et des commerces impactés

Animation inhabituelle mardi en fin de journée dans la rue Rollon, dans le centre-ville de Rouen. La rue très étroite a été obstuée par plusieurs véhicules des pompiers alertés pour un "désordre structurel" au niveau d'un immeuble dont la cheminée en brique menaçait de s'effondrer.



De fait, une fissure visible a conduit les secours à engager immédiatement une procédure de sécurisation.

Aussi, par précaution, l’immeuble a été évacué et un périmètre de sécurité mis en place autour du bâtiment afin d’écarter tout risque pour les riverains et les passants.