A Muchedent, une famille légèrement intoxiquée par les fumées à cause d'un feu de machine à laver

Les sapeurs-pompiers sont intervenus tôt ce jeudi à Muchedent, en Seine-Maritime, après l’incendie d’une machine à laver dans une arrière-cuisine. Un couple et ses deux enfants, ayant inhalé des fumées. ont été transportés au centre hospitalier de Dieppe.



Les secours ont été confrontés, à leur arrivée sur place route de Dieppe à Muchedent, dans le pays de Bray, ce jeudi matin vers 5h30, à un début d’incendie cantonné à une arrière-cuisine d’un pavillon d’environ 200 m². La machine à laver était en feu mais aucune propagation n’était observée dans le reste de l’habitation. Une lance a été déployée pour maîtriser rapidement le foyer.

Un couple et ses deux enfants conduits à l'hôpital Le couple quadragénaire et ses deux garçons, âgés de 9 et 12 ans, ont été pris en charge par les équipes médicales. Les quatre ayant inhalé des fumées ont fait l’objet d’un bilan médical complet. Ils ont finalement été transportés en urgence relative vers l'hôpital de Dieppe. Ils seront relogés par la mairie dès leur sortie de l'hôpital, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78).



Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés, aux côtés de la gendarmerie, de GRDF et d’Enedis.







