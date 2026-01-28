 >
Une piétonne renversée par une voiture à Tourville-la-Chapelle : trois personnes transportées à l’hôpital


Une femme de 45 ans a été médicalisée après avoir été renversée par une voiture sur la D454. Deux autres personnes, choquées, ont également été évacuées vers l’hôpital de Dieppe.



Mercredi 28 Janvier 2026 - 18:54


Les sapeurs-pompiers ont pris en charge trois victimes, dont la piétonne transportée blessée à l'hôpital de Dieppe - Illustration Pixabay
Les secours sont intervenus rue de la Vierge (D454), à Tourville-la-Chapelle-Petit-Caux, après qu’une piétonne a été percutée par un véhicule. Quatre engins et dix sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les services municipaux ont été dépêchés sur les lieux, ce mercredi peu après 17 heures.. Les équipes ont balisé la zone, effectué des reconnaissances et pris en charge les personnes impliquées.

La victime de 45 ans médicalisée par le SMUR

La piétonne, âgée de 45 ans, a été médicalisée par le SMUR avant son évacuation en urgence absolue vers le CH de Dieppe. Deux autres personnes, une femme de 54 ans et une fillette de 6 ans, témoins de la scène et en état de choc, ont été classées en urgence relative puis transportées à l’hôpital, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Le conducteur du véhicule, un homme de 81 ans, est indemne et a été laissé sur place.
 





