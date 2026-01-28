Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque

Sapeurs-pompiers et SMUR ont été mobilisés ce matin autour de la station Téor de Martainville, à Rouen, pour porter assistance à un quinquagénaire victime d’un malaise cardiaque.



Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) a confirmé être intervenu ce mercredi matin peu après 8h30 pour prendre en charge un homme de 52 ans en arrêt cardio-respiratoire sur le quai de la station Teor de Martainville, boulevard Gambetta à Rouen.



Les sapeurs-pompiers, assisté d'une équipe médicale du SMUR, ont pris en charge la victime qui a été transportée, médicalisée, vers les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Son état a été qualifié de grave.









En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026