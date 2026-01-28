Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque

Le quinquagénaire, en arrêt cardiorespiratoire, a été médicalisé par le SMUR poour être transporté au CHU tout proche - Illustration Adobe Stock
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) a confirmé être intervenu ce mercredi matin peu après 8h30 pour prendre en charge un homme de 52 ans en arrêt cardio-respiratoire sur le quai de la station Teor de Martainville, boulevard Gambetta à Rouen.
Les sapeurs-pompiers, assisté d'une équipe médicale du SMUR, ont pris en charge la victime qui a été transportée, médicalisée, vers les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Son état a été qualifié de grave.
Les sapeurs-pompiers, assisté d'une équipe médicale du SMUR, ont pris en charge la victime qui a été transportée, médicalisée, vers les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Son état a été qualifié de grave.