 >
Connectez-vous S'inscrire

Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque


Sapeurs-pompiers et SMUR ont été mobilisés ce matin autour de la station Téor de Martainville, à Rouen, pour porter assistance à un quinquagénaire victime d’un malaise cardiaque.



Mercredi 28 Janvier 2026 - 11:38


Le quinquagénaire, en arrêt cardiorespiratoire, a été médicalisé par le SMUR poour être transporté au CHU tout proche - Illustration Adobe Stock
Le quinquagénaire, en arrêt cardiorespiratoire, a été médicalisé par le SMUR poour être transporté au CHU tout proche - Illustration Adobe Stock
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) a confirmé être intervenu ce mercredi matin peu après 8h30 pour prendre en charge un homme de 52 ans en arrêt cardio-respiratoire sur le quai de la station Teor de Martainville, boulevard Gambetta à Rouen.

Les sapeurs-pompiers, assisté d'une  équipe médicale du SMUR, ont pris en charge la victime qui a été transportée, médicalisée, vers les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Son état a été qualifié de grave. 

 





Mots clés : enquête, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

L'info en continu

Rouen : un homme de 52 ans hospitalisé dans un état grave au CHU, après un malaise cardiaque

28/01/2026

Fausse alerte à France Travail à Maromme : 36 personnes évacuées, pas d'incendie détecté

28/01/2026

Disparue à Canteleu, Julie, 16 ans, retrouvée saine et sauve

28/01/2026

Un homme retrouvé mort dans une maison ravagée par les flammes à Tourville-la-Chapelle

28/01/2026

Fermeture du « So Club » à Rouen : le juge des référés confirme la sanction administrative

27/01/2026

Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

27/01/2026

Calvados : un parieur décroche 335 999 € au Quinté+ spOt à Blainville-sur-Orne

27/01/2026

Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

27/01/2026

Dieppe : une conductrice arrêtée à 1 h du matin avec 2,28 g d’alcool dans le sang

27/01/2026

Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel

27/01/2026

Fécamp : saoul, il se rend au commissariat…au volant de sa voiturette et se retrouve en dégrisement et garde à vue

27/01/2026

Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

26/01/2026

La Police nationale relance sa campagne de recrutement en Seine-Maritime

26/01/2026

Le Havre : fortement alcoolisé, le jeune homme conduisait malgré l'annulation de son permis

26/01/2026

Pas de chauffage au collège Albert-Camus de Dieppe, les élèves privés de cours ce lundi

26/01/2026

En 2025, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont enchaîné plus de 85 000 interventions

25/01/2026

Travaux sur les ponts de Tancarville et de Normandie : restrictions prolongées sur la N182 et la N1029

25/01/2026

Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées

24/01/2026

Rave-parties, protoxyde d'azote... Les interdictions des préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime

23/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026 -

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026 -

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026 -

Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026 -

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen