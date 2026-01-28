Cheminées fissurées à Rouen : deux interventions en 24 heures dans le centre-ville

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour sécuriser la zone et procéder à une premère reconnaissance - Illustration infonormandie
Une nouvelle alerte liée à un "désordre structurel" a mobilisé les secours, ce mercredi juste avant 20 heures, cette fois rue du Bizet toujours à Rouen. Une cheminée située au troisième étage d’une habitation mitoyenne présentait une fissure importante, faisant craindre une chute sur la voie publique
Les sapeurs-pompiers ont procédé aux reconnaissances, au balisage et à la coupure partielle de la rue du Bizet. Trois engins et sept pompiers ont été engagés, avec le soutien de la mairie, des services techniques et d’un architecte de la Ville.
Pas de risque immédiat de chute
Après analyse de l’architecte de la Ville de Rouen, aucun danger de chute immédiate n’a été identifié, indique le service départeental d'incendie et de secours (Sdis76). La Métropole procède à la mise en place d’un barriérage au droit de l’habitation concernée. Le propriétaire a été informé de la situation.
Cet incident survient au lendemain d’une intervention similaire rue Buffon, où une cheminée fissurée et menaçant de s’effondrer avait déjà conduit à l’évacuation d’un immeuble et à l’installation d’un périmètre de sécurité.
