Cheminées fissurées à Rouen : deux interventions en 24 heures dans le centre-ville

Une nouvelle alerte liée à un "désordre structurel" a mobilisé les secours, ce mercredi juste avant 20 heures, cette fois rue du Bizet toujours à Rouen. Une cheminée située au troisième étage d’une habitation mitoyenne présentait une fissure importante, faisant craindre une chute sur la voie publique



Les sapeurs-pompiers ont procédé aux reconnaissances, au balisage et à la coupure partielle de la rue du Bizet. Trois engins et sept pompiers ont été engagés, avec le soutien de la mairie, des services techniques et d’un architecte de la Ville.