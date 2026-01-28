Rouen : un automobiliste et son passager trahis par une odeur de cannabis

Une patrouille de police a intercepté un véhicule rue du 74ᵉ Régiment d’infanterie à Rouen. Le passager détenait de la résine de cannabis, tandis que le conducteur roulait sans permis et sous THC.





Cette nuit de mardi à mercredi, vers 2h20, les policiers de la BAC remarquent, au cours d’une patrouille nocturne, une odeur marquée de cannabis provenant d’un véhicule. Le passager, occupé à fumer une cigarette artisanale, reconnaît immédiatement posséder “quelques joints”.



Au sol, à ses pieds, les policiers découvrent un pochon de résine qui lui appartient. L’individu, âgé de 18 ans et domicilié à Caen, est interpellé pour détention et usage de stupéfiants.





Conduite sans permis Le conducteur n’est pas en règle non plus : son permis est “en état de demande”, autrement dit inexistant. Il reconnaît avoir consommé récemment. Le dépistage stupéfiants revient positif au THC. Âgé de 20 ans, lui aussi originaire de Caen, il est interpellé pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Le véhicule est immobilisé sur place.



Les deux jeunes gens ont été placés en garde à vue à l’hôtel de police.





