Feu de bâtiment agricole à Valliquerville (Seine-Maritime) : neuf veaux périssent dans l’incendie

L'intensité du feu a nécessité l'intervention de moyens adaptés, à savoir 40 sapeurs-pompiers et 18 engins - Illustration Adobe Stock
Les opérations se sont prolongées toute la nuit de ce mercredi à jeudi route du Mauny, à Valliquerville en Seine-Maritime où un hangar de 200 m², utilisé pour le stockage de fourrage et d’animaux, s’est totalement embrasé. Après l’extinctionau moyen de deux lances à incendie puis la phase de déblai, une surveillance a été maintenue à partir de 2 heures du matin pour éviter toute reprise de feu. Le recensement complet des animaux présents a été effectué durant la nuit.
Neuf veaux retrouvés morts
Au total, 18 engins et 40 sapeurs-pompiers avaient été mobilisés dès le début de l’intervention. Tous les veaux portés manquants ont pu être retrouvés : neuf d’entre eux sont décédés dans le sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les occupants ou les intervenants.
Les opérations se sont officiellement terminées ce matin vers 6 heures pour les sapeurs-pompiers engagés sur les lieux. Le site reste sous vigilance des propriétaires et des services concernés.
