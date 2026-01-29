Feu de bâtiment agricole à Valliquerville (Seine-Maritime) : neuf veaux périssent dans l’incendie

Les opérations se sont prolongées toute la nuit de ce mercredi à jeudi route du Mauny, à Valliquerville en Seine-Maritime où un hangar de 200 m², utilisé pour le stockage de fourrage et d’animaux, s’est totalement embrasé. Après l’extinctionau moyen de deux lances à incendie puis la phase de déblai, une surveillance a été maintenue à partir de 2 heures du matin pour éviter toute reprise de feu. Le recensement complet des animaux présents a été effectué durant la nuit.