Travaux sur les ponts de Tancarville et de Normandie : restrictions prolongées sur la N182 et la N1029


Deux chantiers menés par la CCI Seine Estuaire vont ralentir la circulation sur le pont de Tancarville et la N1029, à partie de ce lundi 26 janvier et jusqu’à la mi-février. Prudence sur les deux axes.



Dimanche 25 Janvier 2026 - 08:14


Des travaux de réparation des garde-corps sur le viaduc de la N182 sur le pont de Tancarville sont lancés dès ce lundi 26 janvier - Illustration Google Maps
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire conduit simultanément des travaux sur deux ouvrages importants du réseau routier de Seine-Maritime : le viaduc de la N182 au pont de Tancarville, et la N1029 au niveau du pont de Normandie et du Grand Canal. Les interventions portent à la fois sur la réparation des garde-corps et l’entretien de l’éclairage public.

Ces opérations, réalisées en semaine et de jour comme de nuit, vont entraîner des perturbations notables pour les automobilistes.

Deux chantiers, deux types de restrictions

Sur la N182 (pont de Tancarville), dans le sens Le Havre vers Paris, une neutralisation de circulation est mise en place du lundi 9 h au vendredi 15 h, du lundi 26 janvier au vendredi 6 février. La vitesse est abaissée à 70 km/h.

Sur la N1029 (pont de Normandie), entre Sandouville (Seine-Maritime) et La Rivière-Saint-Sauveur (Calvados), les travaux d’éclairage nécessitent une voie unique par sens avec alternats ponctuels. Ces restrictions sont effectives du lundi 26 janvier au dimanche 15 février, 24 h/24 hors week-end, avec vitesse limitée à 70 km/h.

Les usagers sont appelés à la vigilance, particulièrement à l’approche des zones de chantier, où la circulation pourra être ralentie.
 




Mots clés : perturbations, pont de Normandie, pont de Tancarville, routes, Seine-Maritime, travaux




InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l'actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l'Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

