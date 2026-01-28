Fausse alerte à France Travail à Maromme : 36 personnes évacuées, pas d'incendie détecté

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 9h40, ce mercredi 28 janvier, à l’agence France travail (ex-Pôle emploi) de la rue des Martyrs de la Résistance, à Maromme (Seine-Maritime). L’alarme incendie s’est activée dans un local technique, provoquant l’évacuation immédiate des salariés et usagers présents dans cet établissement recevant du public.



À leur arrivée, les secours ont détecté une odeur de brûlé localisée dans une pièce et ont engagé des reconnaissances approfondies afin d’écarter tout début d’incendie ou échauffement anormal.