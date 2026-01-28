Fausse alerte à France Travail à Maromme : 36 personnes évacuées, pas d'incendie détecté

Des moyens importants ont été déployés par mesure de précaution, s'agissant d'un établissement recevant du public - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 9h40, ce mercredi 28 janvier, à l’agence France travail (ex-Pôle emploi) de la rue des Martyrs de la Résistance, à Maromme (Seine-Maritime). L’alarme incendie s’est activée dans un local technique, provoquant l’évacuation immédiate des salariés et usagers présents dans cet établissement recevant du public.
À leur arrivée, les secours ont détecté une odeur de brûlé localisée dans une pièce et ont engagé des reconnaissances approfondies afin d’écarter tout début d’incendie ou échauffement anormal.
Rien d'anormal
Trois engins et onze sapeurs-pompiers ont procédé à des relevés à l'aide d'un détecteur et d'une caméra thermique. Au total, 36 personnes évacuées ont pu regagner leurs postes après les premières vérifications. Un représentant de la mairie, GRDF et Enedis se sont déplacés..
Les reconnaissances complémentaires n’ont mis en évidence ni feu ni trace d’échauffement. Le directeur de l’agence a sollicité des contrôles supplémentaires auprès des services compétents. L'intervention des sapeurs-pompiers a pris fin une fois tout risque écarté.
