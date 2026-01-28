A Dieppe, contrôlé en sens interdit, il conduisait ivre et malgré un permis annulé

L'automobiliste circulait en sens interdit quand il a été repéré par une patrouille de police - Illustration Adobe Stock
Les policiers effectuaient un contrôle routier ce mardi 27 janvier vers 23 heures lorsqu’ils remarquent un véhicule engagé en sens interdit, sans aucun éclairage. La voiture est interceptée place Nationale, dans le centre-ville de Dieppe. Le conducteur, seul à bord, présente des documents en règle sur le papier.
Deux fiches de signalement
La vérification des fichiers révèle une toute autre réalité : l’homme fait l'objet de deux fiches de signalement. Sur la première figure l’interdiction de conduire sans éthylotest antidémarrage (EAD), imposée après l’annulation de son permis. La seconde mentionne un permis annulé judiciairement, un défaut d’assurance et une récidive de conduite en état alcoolique.
Le dépistage confirme un taux de 0,88 mg/l d’air expiré, nettement délictuel. Âgé de 34 ans et domicilié dans l’Yonne, le conducteur est placé en garde à vue. Son véhicule est mis en fourrière.
