A Dieppe, contrôlé en sens interdit, il conduisait ivre et malgré un permis annulé

La vérification des fichiers révèle une toute autre réalité : l’homme fait l'objet de deux fiches de signalement. Sur la première figure l’interdiction de conduire sans éthylotest antidémarrage (EAD), imposée après l’annulation de son permis. La seconde mentionne un permis annulé judiciairement, un défaut d’assurance et une récidive de conduite en état alcoolique.



Le dépistage confirme un taux de 0,88 mg/l d’air expiré, nettement délictuel. Âgé de 34 ans et domicilié dans l’Yonne, le conducteur est placé en garde à vue. Son véhicule est mis en fourrière.