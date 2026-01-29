Feu d’appartement à Rouen : quatre personnes réfugiées dans les combles secourues

Dix-neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été dépêchés sur place. Les secours ont procédé aux reconnaissances, à l’évacuation de l’ensemble des occupants et à la mise en sécurité de quatre personnes réfugiées dans les combles.

L’extinction du foyer a été réalisée à l’aide de deux lances à incendie.



GRDF, Enedis, la police, le soutien sanitaire opérationnel ainsi qu’un véhicule d’appui et de soutien participent aux opérations. Peu avant 9h30, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était maîtrisé. « Nous entrons dans une phase de surveillance et de débali de longue durée », précise-t-il.