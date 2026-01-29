 >
Feu d’appartement à Rouen : quatre personnes réfugiées dans les combles secourues


Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un immeuble du centre-ville de Rouen. Les pompiers ont évacué l’ensemble du bâtiment et mis quatre personnes en sécurité dans les combles.



Jeudi 29 Janvier 2026 - 09:32


Le feu s'est déclaré dans un appartement du deuxième étage - Illustration
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce jeudi matin dès 7 h 18 pour un feu d’appartement au deuxième étage d’un immeuble qui en compte quatre avec des combles situé rue de la Tour de Beurre. À leur arrivée, un important dégagement de fumée était constaté dans les parties communes.

En sécurité dans les combles

Dix-neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été dépêchés sur place. Les secours ont procédé aux reconnaissances, à l’évacuation de l’ensemble des occupants et à la mise en sécurité de quatre personnes réfugiées dans les combles.
L’extinction du foyer a été réalisée à l’aide de deux lances à incendie.

GRDF, Enedis, la police, le soutien sanitaire opérationnel ainsi qu’un véhicule d’appui et de soutien participent aux opérations.  Peu avant 9h30, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était maîtrisé. « Nous entrons dans une phase de surveillance et de débali de longue durée », précise-t-il.





