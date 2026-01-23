Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 à 18:21

Un contrôle de la BAC de Poissy a permis de mettre au jour un trafic de stupéfiants au cours d'une livraison. Le conducteur, âgé de 19 ans, a été condamné en comparution immédiate à douze mois de prison ferme.



Un équipage de la brigade anticriminalité remarque, début janvier, un véhicule suspect stationné dans une rue de Poissy (Yvelines). À bord de la Toyota Yaris, le conducteur, déjà connu pour des faits de cession de stupéfiants. Un individu monte à bord du véhicule puis repart aussitôt. Lorsque les policiers décident de procéder au contrôle, le possible acheteur prend la fuite et demeure introuvable.



La palpation de sécurité du conducteur met en évidence une protubérance au niveau de ses parties intimes. Il reconnaît détenir des stupéfiants, tente ensuite d’échapper aux policiers et se rebelle. Il est rapidement maîtrisé.

Démasqué grâce au contenu de son téléphone La fouille et la perquisition permettent de saisir 29 g de résine de cannabis, 3 g d’herbe, 4 g de cocaïne ainsi que 140 euros. Entendu, le jeune homme admet conduire sans permis, consommer des stupéfiants et en détenir, mais nie toute rébellion et toute vente.



Les notifications trouvées sur son téléphone contredisent ses déclarations, laissant apparaître une activité de revente par livraison. Les images de vidéosurveillance confirment également les allées et venues typiques d’un point de deal mobile.



Le mis en cause, âgé de 19 ans et ayant des antécédents judiciaires, est déféré au tribunal judiciaire de Versailles. Il est condamné en comparution immédiate à douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’à la révocation partielle de six mois d’une peine précédente.



En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026