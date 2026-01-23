Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

Le mis en cause a été condamné à 12 mois de prison. Il a été incarcéré en raison de la révocation partielle de six mois d’une peine précédente - Illustration Adeobe Stock
Un équipage de la brigade anticriminalité remarque, début janvier, un véhicule suspect stationné dans une rue de Poissy (Yvelines). À bord de la Toyota Yaris, le conducteur, déjà connu pour des faits de cession de stupéfiants. Un individu monte à bord du véhicule puis repart aussitôt. Lorsque les policiers décident de procéder au contrôle, le possible acheteur prend la fuite et demeure introuvable.
La palpation de sécurité du conducteur met en évidence une protubérance au niveau de ses parties intimes. Il reconnaît détenir des stupéfiants, tente ensuite d’échapper aux policiers et se rebelle. Il est rapidement maîtrisé.
Démasqué grâce au contenu de son téléphone
La fouille et la perquisition permettent de saisir 29 g de résine de cannabis, 3 g d’herbe, 4 g de cocaïne ainsi que 140 euros. Entendu, le jeune homme admet conduire sans permis, consommer des stupéfiants et en détenir, mais nie toute rébellion et toute vente.
Les notifications trouvées sur son téléphone contredisent ses déclarations, laissant apparaître une activité de revente par livraison. Les images de vidéosurveillance confirment également les allées et venues typiques d’un point de deal mobile.
Le mis en cause, âgé de 19 ans et ayant des antécédents judiciaires, est déféré au tribunal judiciaire de Versailles. Il est condamné en comparution immédiate à douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’à la révocation partielle de six mois d’une peine précédente.
