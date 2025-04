Alcool au volant en Seine-Maritime : trois conducteurs placés en dégrisement à Rouen et au Havre

Quelques heures plus tard, dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après 2h, une patrouille de police a repéré une Renault Laguna zigzaguant sur l’avenue Jean-Rondeaux à Rouen. Le conducteur a failli percuter un lampadaire avant de brûler un feu rouge au niveau du quai Cavelier-de-la-Salle. Pris en chasse, il a été contraint de s’arrêter.



Âgé de 24 ans et domicilié à Saint-André-de-l’Eure (Eure), l’homme tenait des propos incohérents et sentait fortement l’alcool. Le test d’alcoolémie a révélé un taux de 0,68 mg par litre d’air expiré, soit 1,36 g par litre de sang. Fait aggravant : il conduisait sans permis, au volant d’un véhicule qui ne lui appartenait pas. Il a été placé en garde à vue, et la voiture envoyée en fourrière.