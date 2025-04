Agnès Pannier-Runacher en visite au Havre pour défendre la souveraineté maritime française

Dans un contexte de mutation profonde du secteur maritime, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, se rendra lundi 28 avril, dans l'après-midi au Havre (Seine-Maritime). Cette visite s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté maritime française et de valoriser les formations qui préparent aux métiers de la mer.



À 15h, la ministre visitera l’École nationale supérieure maritime (ENSM) et l’École du service public de la mer (ESPMER), toutes deux situées quai Frissard. Elle y échangera avec les élèves autour des grands enjeux actuels de la marine marchande : modernisation de la flotte stratégique, féminisation des métiers et transition écologique.