Agglo de Rouen : 7,5 kg de résine de cannabis et 27 600€ saisis, quatre interpellations

Deux des mis en cause, celui de 28 ans et celui de 19 ans, ont été déférés au palais de justice de Rouen le 13 juin dernier. Le premier, jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), a été condamné à trois ans de prison, dont deux ferme et à une amende de 20 000€. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt Bonne-Nouvelle à Rouen.



Le second a écopé d’une peine de prison de 18 mois dont 6 avec sursis et une amende de 1 500. Le tribunal n’a pas délivré de mandat de dépôt.



L’adolescent de 16 ans sera présenté en août prochain au juge des enfants en vue de sa mise en examen. Quant à l’homme de 49 ans il s’est vu notifier une convocation pour une CRPC le 9 novembre prochain.



Neuf consommateurs entendus par les policiers ont quant à eux fait l’objet d’un rappel à la loi.