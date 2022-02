Accident de personne à Bueil (Eure) : les trains stoppés sur la ligne Saint-Lazare - Caen

La circulation des trains est interrompue ce dimanche matin entre Paris-Saint-Lazare et Évreux. Un « accident de personne » s’est produit vers 10h45 dans le secteur de gare de Bueil, dans l’Eure, qui impacte le trafic ferroviaire.



Les secours (sapeurs-pompiers et gendarmerie) sont sur place et la SNCF, contactée par infoNormandie, indique qu’elle met en place une cellule de crise.



Plus d’informations à venir