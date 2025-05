A13 : trafic très perturbé ce 1er mai dans les Yvelines, l’Eure et la Seine-Maritime

La circulation est particulièrement difficile ce mercredi 1er mai sur l’autoroute A13, avec plusieurs ralentissements majeurs signalés en direction de la Normandie, ainsi qu’un accident dans le sens opposé.



Dans le département des Yvelines, un ralentissement de 15,7 km est en cours entre Chapet et Mantes-la-Ville, plus précisément entre les points de repère PR 32+493 et PR 48+199. La circulation y est fortement impactée en raison de l'afflux de véhicules en cette journée fériée favorisée par une météo estivale.



Un second bouchon est signalé dans le département de l’Eure, toujours dans le sens Paris vers Caen. Le ralentissement s’étend sur 15,2 km, entre Bosgouet et Étréville, du PR 129+479 au PR 144+595.