A Sotteville-lès-Rouen, Olivier Véran parlera de l'impact du prix de l'énergie sur les entreprises

Olivier Véran, ministre délégué, chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du Gouvernement est attendu en Seine-Maritime ce vendredi 28 octobre. Au programme de ce déplacement officiel, qui débutera à 10h30, la visite du site de l’entreprise EREM implantée à Sotteville-lès-Rouen, dans la métropole de Rouen



L'occasion pour le représentant du gouvernement d'aller à la rencontre des salariés et de la direction de cette société spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle pour échanger sur l’impact de la hausse des prix de l’énergie et l’impact sur les entreprises a²insi que sur les mesures annoncées aujourd'hui par la première ministre.



Elisabeth Borne a indiqué ce jeudi que l’Etat prendra à sa charge en 2023 une partie de la facture d’électricité pour les petites et très petites entreprises.



Le gouvernement prévoit ainsi une enveloppe de 12 milliards d’euros, dont près de 10 milliards pour les entreprises et 2,5 milliards d’euros pour aider les collectivités à faire face à la hausse des prix de l’énergie.