À Évreux, fermeture temporaire des terrains de sport municipaux : un arrêté pris pour préserver les sols

L’arrêté municipal s’appuie sur le Code général des collectivités territoriales et les règlements des fédérations sportives concernées. Il interdit temporairement l’accès et l’utilisation de l’ensemble des terrains municipaux, à l’exception des terrains synthétiques du stade Mathieu-Bodmer et du stade de Nétreville. De même, la piste d’athlétisme du complexe Jean-Bouin n’est pas concernée par cette interdiction.



La décision a été prise afin d’éviter une dégradation prématurée des terrains en raison des conditions météorologiques.



Les agents de la police municipale ainsi que les cadres d’astreinte de la municipalité seront chargés d’appliquer cette mesure. Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément à la loi, prévient l’arrêté municipal.