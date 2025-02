500 euros dérobés en 28 secondes à Rouen : braquage éclair à la pharmacie de la Grand Mare

Les malfaiteurs, bien que visiblement déterminés, n’ont pas fait usage de violence physique. Ils ont exigé de l’argent et sont repartis avec le contenu des caisses, soit un butin de 500 euros, remis par l’une des victimes sous la contrainte. Aucun coup n’a été porté, mais ce braquage a laissé les témoins sous le choc.



L’enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), qui travaille sur une qualification d’extorsion avec arme. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier et appréhender les deux suspects, dont le signalement reste pour l’heure imprécis en raison de leurs visages masqués.