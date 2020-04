206 000 masques livrés aux soignants du CHU de Rouen par la région Normandie

Comme l’a rappelé son président, la Région Normandie a déjà commandé à destination des soignants 2,75 millions de masques (2 millions de masques chirurgicaux commandés avec les Départements et 750 000 masques FFP2) ainsi que des équipements de protection. Une partie des 2 millions de masques chirurgicaux a été livrée. Les livraisons du 1,850 million de masques restants débutent demain.



Sur les 750 000 masques FFP2 commandés par la Région, environ 100 000 masques ont d’ores et déjà été livrés et distribués aux établissements de santé.



Rappelons que la région a également commandé 200 000 masques en tissu à l’entreprise Les Tricots Saint James, basée dans la Manche. Ils sont destinés aux entreprises.