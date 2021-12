2 interpellations et 8 contraventions : à Rouen, la police s’intéresse aux livreurs à deux-roues

Huit procès verbaux ont également été dressés pour circulation sur les voies piétonnes et de bus, défaut d’assurance ou utilisation du téléphone portable.



L’opération déclenchée sur réquisition du procureur de la République dans le cadre du groupe partenarial opérationnel, a mobilisé une quinzaine de policiers nationaux dont trois de la police aux frontières (PAF) et six policiers municipaux.