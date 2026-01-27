Dieppe : une conductrice arrêtée à 1 h du matin avec 2,28 g d’alcool dans le sang

Une automobiliste de 43 ans a été interpellée lors d’un contrôle routier la nuit dernière à Dieppe (Seine-Maritime). Elle avait 2,28 g d'alcool dans le sang.



Un contrôle routier inopiné a été fatal à une automobiliste de 43 ans, fortement alcoolisée au volant et circulant avec un contrôle technique dépassé.



Vers 1 heure du matin, cette nuit, les poiliciers dieppois ont intercepté un véhicule circulant boulevard de Verdun. Il est apparu rapidement que sa conductrice , une quadragénaire originaire d'une commune du pays de Bray, était fortement alcoolisée. De plus, le contrôle technique de sa voiture n’était plus valable depuis octobre 2024.

Rétention immédiate de son permis Invitée à souffler dans l'éthylomètree, la mesure a affiché 1,14 mg/l d’air expiré, soit 2,28 g d’alcool par litre de sang. Le test stupéfiants réalisé en parallèle s’est révélé négatif.



La mise en cause s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis et l'immobilisation de sa voiture. Elle a été emmenée au commissariat pour les suites judiciaires.





