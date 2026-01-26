Le Havre : fortement alcoolisé, le jeune homme conduisait malgré l'annulation de son permis

Les vérifications effectuées sur place ont révélé une série d’infractions au Code de la route. Le véhicule n’était pas assuré et faisait même l’objet d’une mesure d’immobilisation. Le conducteur, lui, se trouvait sous le coup d’une suspension de permis. Il n’aurait donc pas dû prendre le volant.



De plus, soumis à un dépistage, le jeune homme a affiché un taux de 1,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de plus de 2,4 g dans le sang. Après son interpellation, il a été conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Le véhicule, quant à lui, a pris la direction de la fourrière.

