Le Havre : fortement alcoolisé, le jeune homme conduisait malgré l'annulation de son permis

L'automobiliste a été contrôlé par une patrouille en raison de son comportement au volant de sa voiture - Illustration
Tôt ce lundi matin, les policiers ont été amenés à interpeller un automobiliste de 24 ans rue Albert-1er au Havre (Seine-Maritime). La voiture qu'il conduisait, mal stationnée, moteur en marche et musique à fond, a immédiatement attiré l’attention des fonctionnaires en patrouille. D'autant que le jeune homme, domicilié à Rouen, présentait des signes manifestes d’alcoolisation.
Plus de 2,4 g dans le sang
Les vérifications effectuées sur place ont révélé une série d’infractions au Code de la route. Le véhicule n’était pas assuré et faisait même l’objet d’une mesure d’immobilisation. Le conducteur, lui, se trouvait sous le coup d’une suspension de permis. Il n’aurait donc pas dû prendre le volant.
De plus, soumis à un dépistage, le jeune homme a affiché un taux de 1,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de plus de 2,4 g dans le sang. Après son interpellation, il a été conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Le véhicule, quant à lui, a pris la direction de la fourrière.
