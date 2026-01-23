Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

Les deux véhicules se sont percutés de face. L'un des conducteurs, incarcéré, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - Illustration
Choc d’une rare violence ce vendredi matin vers 5 heures sur la D675 (Bourg-Achard - Pont-Audemer) , à hauteur de Brestot, dans l’Eure. Un automobiliste de 33 ans est mort après une collision frontale décrite comme « à forte cinétique » par les secours. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la victime était incarcérée dans son véhicule. Extraite de l’habitacle, elle n’a pas survécu malgré les soins prodigués sur place.
Le second conducteur impliqué, un homme de 26 ans, a été pris en charge en urgence relative. Blessé légèrement, il a été transporté au centre hospitalier de Pont-Audemer.
La route départementale a été fermée dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations réalisées par la gendarmerie. Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.
