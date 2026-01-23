Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

Une collision entre deux véhicules a fait un mort et un blessé léger, ce vendredi matin vers 5 heures à hauteur de Brestot (Eure). La route départementale reliant Bourg-Achard et Pont-Audemer a été coupée dans les deux sens.



Choc d’une rare violence ce vendredi matin vers 5 heures sur la D675 (Bourg-Achard - Pont-Audemer) , à hauteur de Brestot, dans l’Eure. Un automobiliste de 33 ans est mort après une collision frontale décrite comme « à forte cinétique » par les secours. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la victime était incarcérée dans son véhicule. Extraite de l’habitacle, elle n’a pas survécu malgré les soins prodigués sur place.

Le second conducteur impliqué, un homme de 26 ans, a été pris en charge en urgence relative. Blessé légèrement, il a été transporté au centre hospitalier de Pont-Audemer.



La route départementale a été fermée dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations réalisées par la gendarmerie. Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.





