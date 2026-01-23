 >
Connectez-vous S'inscrire

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures


Une collision entre deux véhicules a fait un mort et un blessé léger, ce vendredi matin vers 5 heures à hauteur de Brestot (Eure). La route départementale reliant Bourg-Achard et Pont-Audemer a été coupée dans les deux sens.



Vendredi 23 Janvier 2026 - 10:12


Les deux véhicules se sont percutés de face. L'un des conducteurs, incarcéré, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - Illustration
Les deux véhicules se sont percutés de face. L'un des conducteurs, incarcéré, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR - Illustration
Choc d’une rare violence ce vendredi matin vers 5 heures sur la D675 (Bourg-Achard - Pont-Audemer) , à hauteur de Brestot, dans l’Eure. Un automobiliste de 33 ans est mort après une collision frontale décrite comme « à forte cinétique » par les secours. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la victime était incarcérée dans son véhicule. Extraite de l’habitacle, elle n’a pas survécu malgré les soins prodigués sur place.

Le second conducteur impliqué, un homme de 26 ans, a été pris en charge en urgence relative. Blessé légèrement, il a été transporté au centre hospitalier de Pont-Audemer.

La route départementale a été fermée dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations réalisées par la gendarmerie. Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.





Mots clés : accident, Brestot, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

FLASH INFO - Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026

Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

23/01/2026

L’A84 coupée près de Villedieu-les-Poèles après un accident de camion chargé de dindons

23/01/2026

Météo. Vent force 8 et mer très forte attendus du Cotentin à Fécamp jusqu'à samedi midi

22/01/2026

Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

22/01/2026

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

22/01/2026

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen