Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

Deux employés d’une boutique de téléphonie du centre commercial Bel Air à Rambouillet avaient été braqués en soirée par un individu encapuchonné, imposant, armé d’un pistolet. Sous la menace, ils s’étaient résignés à lui remettre un stock de téléphones Apple d’une valeur de plus de 40 000 euros.



Dix jours plus tard, les enquêteurs de la BRB (brigade de répression du banditisme) du SIPJ de Toulouse interpellaient un homme en gare de Matabiau dans le cadre d’un autre dossier similaire. Il portait sur lui quatorze des appareils subtilisés à Rambouillet, permettant de remonter jusqu’à lui.