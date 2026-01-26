 >
Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés


Publié le Lundi 26 Janvier 2026 à 16:31

Quarante-deux iPhones volés sous la menace d’une arme, un suspect interpellé à Toulouse où il est en prison : l’affaire de l’extorsion de Rambouillet a connu un tournant décisif avec les aveux du mis en cause.



Photo d'illustration Pixabay/lukgehr
Deux employés d’une boutique de téléphonie du centre commercial Bel Air à Rambouillet avaient été braqués en soirée par un individu encapuchonné, imposant, armé d’un pistolet. Sous la menace, ils s’étaient résignés à lui remettre un stock de téléphones Apple d’une valeur de plus de 40 000 euros.

Dix jours plus tard, les enquêteurs de la BRB (brigade de répression du banditisme) du SIPJ de Toulouse interpellaient un homme en gare de Matabiau dans le cadre d’un autre dossier similaire. Il portait sur lui quatorze des appareils subtilisés à Rambouillet, permettant de remonter jusqu’à lui.

Aveux complets lors de son extraction de prison

Le 20 janvier 2026, les enquêteurs des Yvelines se déplaçaient à Toulouse pour extraire le suspect, alors incarcéré, et l’entendre sur ce braquage. L’homme, âgé de 25 ans et connu au TAJ, reconnaissait l’ensemble des faits.

Déjà incarcéré, il devra répondre de l’extorsion armée devant la 7ᵉ chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles lors d’une audience fixée au 21 mai 2026.



