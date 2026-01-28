FLASH INFO - Escroqueries aux faux coursiers au Havre : un réseau démantelé, cinq mises en examen

Une enquête conjointe police–gendarmerie a permis de mettre au jour un système d’escroqueries visant des personnes âgées au Havre (Seine-Maritime). Sept suspects ont été interpellés, cinq sont désormais mis en examen.



Les investigations menées ces dernières semaines par la compagnie de gendarmerie du Havre et le commissariat de police local ont révélé une organisation particulièrement rodée. Les escrocs ciblaient systématiquement des personnes âgées, jointes par téléphone par un faux conseiller bancaire affirmant que leur carte venait d’être utilisée frauduleusement. En jouant sur l’urgence, l’interlocuteur obtenait le code secret puis faisait récupérer la carte bancaire par un faux coursier se présentant au domicile.



Une fois la carte en main, le groupe enchaînait très rapidement achats et retraits dans différents commerces et distributeurs. Les préjudices recensés vont de 460 à 7 500 euros selon les victimes, détaille la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, dans un communiqué publié ce mercredi soir..

5 suspects, dont trois mineurs, traduits devant la justice Sept personnes ont été arrêtées dans cette affaire les 26 et 27 janvier. Six ont été poursuivies et cinq déférées devant le parquet : deux majeurs et trois mineurs âgés de plus de 16 ans. Tous sont mis en examen pour escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée.



Les deux majeurs, présentés en comparution immédiate, ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant l’audience de renvoi fixée au 18 mars à 13 h 30.



Les trois mineurs ont connu des issues distinctes : contrôle judiciaire pour l’un, détention provisoire pour un second, et ARSE (assignation à résidence avec surveillance électronique) pour le troisième. Ils seront jugés ultérieurement par le tribunal pour enfants.

Ce que l’on sait du mode opératoire • Victimes ciblées : personnes âgées, contactées par téléphone

• Faux conseiller bancaire : mise en confiance, discours d’urgence

• Faux coursier dépêché au domicile pour récupérer carte et code

• Utilisation immédiate de la carte : achats et retraits

• Préjudices importants : jusqu’à 7 500 €

• Plusieurs dossiers similaires déjà jugés au Havre.



Coopération police-gendarmerie La procureure Soizic Guillaume souligne que ces escroqueries « génèrent des préjudices financiers mais aussi moraux, car elles visent des victimes vulnérables ». Le parquet met également en avant la qualité de la coopération entre les services de police et de gendarmerie, déterminante dans le démantèlement de ce réseau.





