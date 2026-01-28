Un homme retrouvé mort dans une maison ravagée par les flammes à Tourville-la-Chapelle

Un pavillon de Tourville-la-Chapelle, près de Dieppe (Seine-Maritime), a été entièrement détruit par un violent incendie ce mardi en début de soirée. Le corps d’un homme de 46 ans a été découvert dans les décombres.



Ce mardi 27 janvier en tout début de soirée, un feu d’une rare intensité a ravagé une maison individuelle à Tourville-la-Chapelle, sur le territoire de Petit-Caux (Seine-Maritime). À l’arrivée des secours, vers 19h15, l'habitation était déjà totalement embrasé, nécessitant un important déploiement de moyens.

Au plus fort des opérations, 28 sapeurs-pompiers et 13 engins ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, éteint au moyen de trois lances à incendie.

Un homme de 46 ans découvert dans le logement Lors des reconnaissances, les secours ont retrouvé le corps sans vie d’un homme âgé de 46 ans à l’intérieur de la maison. La victime a été prise en charge par les forces de l’ordre, qui ont immédiatement procédé aux premières investigations afin d’établir l’origine du drame.



Les constatations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie mortel.





