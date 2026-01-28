 >
Connectez-vous S'inscrire

Un homme retrouvé mort dans une maison ravagée par les flammes à Tourville-la-Chapelle


Un pavillon de Tourville-la-Chapelle, près de Dieppe (Seine-Maritime), a été entièrement détruit par un violent incendie ce mardi en début de soirée. Le corps d’un homme de 46 ans a été découvert dans les décombres.



Mercredi 28 Janvier 2026 - 08:18


Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances pour venir à bout de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont dû déployer trois lances pour venir à bout de l'incendie - Illustration Adobe Stock
Ce mardi 27 janvier en tout début de soirée, un feu d’une rare intensité a ravagé une maison individuelle à Tourville-la-Chapelle, sur le territoire de Petit-Caux (Seine-Maritime). À l’arrivée des secours, vers 19h15,  l'habitation était déjà totalement embrasé, nécessitant un important déploiement de moyens.
Au plus fort des opérations, 28 sapeurs-pompiers et 13 engins ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, éteint au moyen de trois lances à incendie.

Un homme de 46 ans découvert dans le logement

Lors des reconnaissances, les secours ont retrouvé le corps sans vie d’un homme âgé de 46 ans à l’intérieur de la maison. La victime a été prise en charge par les forces de l’ordre, qui ont immédiatement procédé aux premières investigations afin d’établir l’origine du drame.

Les constatations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cet incendie mortel.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, Seine-Maritime, Tourville-la Chapelle




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

L'info en continu

Disparue à Canteleu, Julie, 16 ans, retrouvée saine et sauve

28/01/2026

Un homme retrouvé mort dans une maison ravagée par les flammes à Tourville-la-Chapelle

28/01/2026

Fermeture du « So Club » à Rouen : le juge des référés confirme la sanction administrative

27/01/2026

Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

27/01/2026

Calvados : un parieur décroche 335 999 € au Quinté+ spOt à Blainville-sur-Orne

27/01/2026

Canteleu : appel à témoins pour retrouver Julie, 16 ans

27/01/2026

Dieppe : une conductrice arrêtée à 1 h du matin avec 2,28 g d’alcool dans le sang

27/01/2026

Vitres brisées, véhicules fouillés près de Rouen : un voleur à la roulotte arrêté à Bihorel

27/01/2026

Fécamp : saoul, il se rend au commissariat…au volant de sa voiturette et se retrouve en dégrisement et garde à vue

27/01/2026

Braquage d’une boutique à Rambouillet Yvelines) : le voleur identifié grâce aux iPhones dérobés

26/01/2026

La Police nationale relance sa campagne de recrutement en Seine-Maritime

26/01/2026

Le Havre : fortement alcoolisé, le jeune homme conduisait malgré l'annulation de son permis

26/01/2026

Pas de chauffage au collège Albert-Camus de Dieppe, les élèves privés de cours ce lundi

26/01/2026

En 2025, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont enchaîné plus de 85 000 interventions

25/01/2026

Travaux sur les ponts de Tancarville et de Normandie : restrictions prolongées sur la N182 et la N1029

25/01/2026

Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées

24/01/2026

Rave-parties, protoxyde d'azote... Les interdictions des préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime

23/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

L' A84 partiellement rouverte entre Villedieu et Granville après l’accident du poids lourd chargé de dindons

23/01/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026 -

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026 -

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026 -

Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026 -

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen