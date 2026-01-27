Fécamp : saoul, il se rend au commissariat…au volant de sa voiturette et se retrouve en dégrisement et garde à vue

Un Fécampois de 54 ans a été placé en garde à vue après s’être présenté de lui-même au commissariat au volant d’un véhicule sans permis, tout en étant fortement alcoolisé.



Ne retrouvant pas son téléphone portable après le passage des policiers un peu plus tôt chez lui, un habitant de Fécamp (Seine-Maritime) s'est alors rendu au commissariat, rue de l'Inondation, pour signaler la chose. Une très mauvaise idée, comme on le verra en lisant la suite.



L’homme arrive donc au commissariat après avoir stationné sa voiturette sur une place réservée « police ». Les agents constatent immédiatement que le conducteur est dans un état d’ivresse avançé.

2,44 g d'alcool dans le sang Beau joueur, le quinquagénaire reconnaît spontanément avoir consommé de l’alcool avant de prendre le véhicule pour se rendre au commissariat.

L'éthylomètre va afficher 1,22 mg/l d’air expiré, soit 2,44 par litre de sang, un taux confirmé à deux reprises. L’homme a été interpellé en flagrant délit puis placé en garde à vue pour les suites judiciaires après un passage par la case dégrisement.



L'histoire ne dit pas (encore) s'il a retrouvé son portable...





