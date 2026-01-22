Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

Une réaction chimique domestique a provoqué une intervention spécialisée des pompiers, jeudi en début d’après-midi, dans une résidence de Saint-Ouen-du-Breuil, en Seine-Maritime. Une femme de 75 ans a été transportée à l’hôpital.



Les secours sont intervenus jeudi vers 13h10 à la résidence Albert-Malet, à Saint-Ouen-du-Breuil, pour une suspicion de fuite ou déversement de produit dangereux. À leur arrivée, ils découvrent un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre blanc et de la Javel diluée, un cocktail qui dégage des vapeurs irritantes et potentiellement toxiques.

Une femme transportée à l’hôpital Onze sapeurs-pompiers, dont des spécialistes NRBC, ont été engagés avec quatre véhicules de secours. Les équipes ont procédé aux relevés de mesures, à la ventilation des locaux et à l’évacuation des occupants.



Après examen, l’homme de 78 ans a pu rester sur place. Son épouse, âgée de 75 ans, présentant des signes d’irritation plus marqués, a été prise en charge et transportée en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe.







