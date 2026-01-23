 >
Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police


En Seine-Maritime, des escrocs utilisent les numéros officiels de certains commissariats de police et de brigades de gendarmerie pour appeler des particuliers et tenter de leur soutirer des données bancaires.



Vendredi 23 Janvier 2026 - 11:34


Aucun policier ne demande des coordonnées bancaires par téléphone, rappelle-t-on avec insistance à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), à Rouen. Illustration DIPN76
Depuis plusieurs jours, le même phénomène est signalé: des individus contactent des habitants en utilisant l’affichage des numéros de téléphone officiels de commissariats de police ou de brigades de gendarmerie. Sur l’écran des victimes, c’est bien le numéro d’un poste de police qui s’affiche. En réalité, les escrocs détournent l’identification de l’appel grâce à une technique bien connue des cybercriminels : le « spoofing ».

Sous couvert d’une fausse urgence ou d’une prétendue vérification administrative, les fraudeurs engagent la conversation avec l’objectif de récupérer des informations sensibles. Certaines victimes se sont vu réclamer leurs coordonnées bancaires ou des accès à des comptes en ligne.

Appel à la plus grande vigilance

Aucun policier ne demande des coordonnées bancaires par téléphone, rappelle-t-on avec insistance à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), à Rouen. 

Les services de police précisent qu’ils ne sollicitent jamais ce type d’information et invitent les habitants à la plus grande vigilance. Les appels suspects doivent être signalés immédiatement au 17, et aucune donnée ne doit être communiquée, même si le numéro affiché semble officiel.

Un rappel de prévention sera diffusé sur les réseaux sociaux de la police nationale de Seine-Maritime afin d’informer le public et de mettre en garde contre cette pratique en nette recrudescence.





