Calvados : un parieur décroche 335 999 € au Quinté+ spOt à Blainville-sur-Orne

La formule spOt, comment ça marche ?

Contrairement à un choix entièrement aléatoire, la formule spOt du PMU s’appuie sur un algorithme qui analyse en continu les paris enregistrés avant le départ de la course. Le système propose automatiquement une combinaison mêlant chevaux favoris et outsiders, optimisée à partir du comportement des parieurs. Une façon de laisser l’algorithme « jouer » pour soi, tout en maximisant les probabilités.

Le propriétaire de l’établissement, Nicolas Adam, savoure l’événement. « Je tiens le Café de la Place depuis cinq ans. L’an dernier, un joueur avait déjà remporté 27 000 €, mais un gain à plus de 100 000 €, c’est une première », confie-t-il.Le gagnant, pour l’heure, ne s’est pas présenté. « Je pense qu’il a préféré rester discret et aller réclamer son gain ailleurs. Tout le monde en parle, surtout depuis l’affichage du chèque factice en vitrine. Ça anime le quartier », sourit le commerçant.Dans le département, les gains de cette ampleur restent exceptionnels. En 2025, seuls deux tickets avaient dépassé la barre des 100 000 € : 181 564 € à Deauville en mai et 176 436 € à Saint-Aubin-sur-Mer en septembre.______________________________________________