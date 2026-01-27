 >
Calvados : un parieur décroche 335 999 € au Quinté+ spOt à Blainville-sur-Orne


Un joueur ayant misé seulement 2 € au Café de la Place a décroché près de 336 000 € au Quinté+ spOt sur le Prix d’Amérique Legend Race. Un gain supérieur à 100 000 €, rare dans le Calvados.



Mardi 27 Janvier 2026 - 16:00


Illustration PMU
À Blainville-sur-Orne, dans le Calvados, la chance a souri à un parieur PMU qui a misé 2 € sur la formule Quinté+ spOt à l’occasion du Prix d’Amérique Legend Race, course phare du trot français. Le ticket gagnant, validé ce dimanche 25 janvier au Café de la Place, a rapporté exactement 335 999 €.

Ce gain fait du joueur un « grand gagnant PMU », catégorie réservée aux parieurs dépassant la barre des 100 000 €. Depuis le 1er janvier, ils sont déjà quinze à avoir atteint ce niveau.

Une première pour le Café de la Place

Le propriétaire de l’établissement, Nicolas Adam, savoure l’événement. « Je tiens le Café de la Place depuis cinq ans. L’an dernier, un joueur avait déjà remporté 27 000 €, mais un gain à plus de 100 000 €, c’est une première », confie-t-il.
Le gagnant, pour l’heure, ne s’est pas présenté. « Je pense qu’il a préféré rester discret et aller réclamer son gain ailleurs. Tout le monde en parle, surtout depuis l’affichage du chèque factice en vitrine. Ça anime le quartier », sourit le commerçant.

Dans le département, les gains de cette ampleur restent exceptionnels. En 2025, seuls deux tickets avaient dépassé la barre des 100 000 € : 181 564 € à Deauville en mai et 176 436 € à Saint-Aubin-sur-Mer en septembre.
La formule spOt, comment ça marche ?
  • Contrairement à un choix entièrement aléatoire, la formule spOt du PMU s’appuie sur un algorithme qui analyse en continu les paris enregistrés avant le départ de la course. Le système propose automatiquement une combinaison mêlant chevaux favoris et outsiders, optimisée à partir du comportement des parieurs. Une façon de laisser l’algorithme « jouer » pour soi, tout en maximisant les probabilités.
Mots clés : Blainville-sur-Orne, gagnant, Normandie, PMU, prix d'Amérique




