Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

#CATNAT | La commune de Pacy-sur-Eure, dans l'#Eure, a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des #inondations entre le 31/01/25 et le 04/02/25
➡️ Les sinistrés ont jusqu'au 18/02/26 pour déclarer leur dommage à leur assurance
Un délai de 10 jours pour activer leur assurance
L’arrêté précise également que la prise en charge dépend des modalités prévues dans chaque contrat d’assurance, conformément au code des assurances. Les sinistrés concernés disposent en principe d’un délai de dix jours après publication de l’arrêté pour déclarer leurs dommages à leur assureur.