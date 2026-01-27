Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

Cette reconnaissance permet aux assurés disposant d’un contrat couvrant les catastrophes naturelles d’activer, sous conditions, la garantie dédiée. Les dommages matériels directs doivent être liés de manière déterminante à l’effet de la remontée de nappe, et les mesures habituelles de prévention n’ont pas permis d’éviter les dégâts.



L’arrêté précise également que la prise en charge dépend des modalités prévues dans chaque contrat d’assurance, conformément au code des assurances. Les sinistrés concernés disposent en principe d’un délai de dix jours après publication de l’arrêté pour déclarer leurs dommages à leur assureur.

