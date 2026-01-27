 >
Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique


La commune de Pacy-sur-Eure bénéficie d’une reconnaissance officielle de l’état de catastrophe naturelle pour une remontée anormale de nappe phréatique. Cette décision ouvre, sous conditions, l’accès aux garanties d’assurance pour les sinistrés.



Mardi 27 Janvier 2026 - 17:01


Lors de dernières inondations, ce bras de l'Eure, à Pacy-sur-Eure, est sorti de son lit et a inondé les terres agricoles - Photo infoNorrnandie
Les habitants de Pacy-sur-Eure (Eure) touchés par des dégâts liés à la remontée de nappe phréatique entre le 31 janvier et le 4 février 2025 peuvent désormais engager les démarches auprès de leur assurance. Un arrêté interministériel, publié au Journal officiel, reconnaît en effet le caractère exceptionnel du phénomène, d’origine naturelle mais d’une intensité jugée anormale au regard des caractéristiques hydrogéologiques locales.


Un délai de 10 jours pour activer leur assurance

Cette reconnaissance permet aux assurés disposant d’un contrat couvrant les catastrophes naturelles d’activer, sous conditions, la garantie dédiée. Les dommages matériels directs doivent être liés de manière déterminante à l’effet de la remontée de nappe, et les mesures habituelles de prévention n’ont pas permis d’éviter les dégâts.

L’arrêté précise également que la prise en charge dépend des modalités prévues dans chaque contrat d’assurance, conformément au code des assurances. Les sinistrés concernés disposent en principe d’un délai de dix jours après publication de l’arrêté pour déclarer leurs dommages à leur assureur.
 





Mots clés : catastrophe naturelle, Eure, inondation




Pacy-sur-Eure reconnue en état de catastrophe naturelle pour une remontée de nappe phréatique

