La Police nationale relance sa campagne de recrutement en Seine-Maritime

Vous avez entre 18 et 30 ans, la Police nationale vous propose de rejoindre un de ses métiers. De nouveaux postes de policier adjoint viennent de s'ouvrir en Seine-Maritime. Les candidats, avec ou sans diplôme, sont les bienvenus.



La Police nationale ouvre de nouveaux postes de policiers adjoints en Seine-Maritime. Une opportunité directe pour les jeunes qui souhaitent s’engager rapidement dans un métier utile et de terrain.



Les contrats, accessibles sans condition de diplôme, sont proposés notamment à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe, avec une formation rémunérée et une prise de poste rapide.

Un métier de terrain, au contact du public



Le dispositif vise les jeunes de 18 à moins de 30 ans souhaitant s’investir dans une mission de service public. À la clé, un contrat de trois ans, renouvelable une fois, assorti d’une formation de quatre mois en école de police et d’une rémunération de 1 528 € nets par mois en province dès l’entrée en formation.



Conditions et candidatures • Âge : 18 à moins de 30 ans

• Diplôme : aucun requis

• Contrat : 3 ans, renouvelable 1 fois

• Formation : 4 mois, rémunérée

• Salaire en province : 1 528 € nets/mois

• Postes en Seine-Maritime : Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp, Dieppe

• Inscriptions jusqu’au 16 mars 2026

• Candidature en ligne : Plus d'infos : https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/nous-rejoindre/inscriptions-aux-concours-et-selections/policier-adjoint-ouest-session-2-2026

Les policiers adjoints épaulent au quotidien les gardiens de la paix. Patrouilles, sécurisation de quartiers, opérations anti-criminalité, interpellations, mais aussi accueil dans les commissariats : les missions sont variées et directement liées à la sécurité publique.

