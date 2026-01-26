La Police nationale relance sa campagne de recrutement en Seine-Maritime

La Police nationale ouvre de nouveaux postes de policiers adjoints en Seine-Maritime. Une opportunité directe pour les jeunes qui souhaitent s’engager rapidement dans un métier utile et de terrain.
Les contrats, accessibles sans condition de diplôme, sont proposés notamment à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe, avec une formation rémunérée et une prise de poste rapide.
Un métier de terrain, au contact du public
Les policiers adjoints épaulent au quotidien les gardiens de la paix. Patrouilles, sécurisation de quartiers, opérations anti-criminalité, interpellations, mais aussi accueil dans les commissariats : les missions sont variées et directement liées à la sécurité publique.
Le dispositif vise les jeunes de 18 à moins de 30 ans souhaitant s’investir dans une mission de service public. À la clé, un contrat de trois ans, renouvelable une fois, assorti d’une formation de quatre mois en école de police et d’une rémunération de 1 528 € nets par mois en province dès l’entrée en formation.
Conditions et candidatures
• Âge : 18 à moins de 30 ans
• Diplôme : aucun requis
• Contrat : 3 ans, renouvelable 1 fois
• Formation : 4 mois, rémunérée
• Salaire en province : 1 528 € nets/mois
• Postes en Seine-Maritime : Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp, Dieppe
• Inscriptions jusqu’au 16 mars 2026
• Candidature en ligne :
