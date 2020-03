Une jeune femme tuée dans un accident de la route près de Nonancourt dans l’Eure

Un accident mortel s’est produit ce samedi vers 16h30 sur la route départementale 59 à La Madeleine-de-Nonancourt (Eure). Pour une cause indéterminée, une jeune femme de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture, seule en cause entre Nonancourt et Merville.



La conductrice était arrêt cardio-respiratoire quand les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils ont alors tenté de la réanimer. En vain. La victime a été déclarée décédée par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Dreux (Eure et Loir).



Un jeune homme de 18 ans, passager du véhicule, a été blessé légèrement. Il a été transporté à l’hôpital de Dreux.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.



La route a été fermée dans les deux sens le temps de l’intervention qui a mobilisé les pompiers de Nonancourt, Damville et de Verneuil-sur-Avre.