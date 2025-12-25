Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

Au total, près de 390 places sont actuellement ouvertes ou maintenues, principalement sur les territoires de Le Havre et de Rouen. Sont notamment concernés :

• le site Guy-Moquet, au Havre ;

• le site Jacques-Monod, au Havre ;

• l’ancienne école Colette-Yver, à Rouen, dédiée à l’accueil des femmes et des familles avec enfants ;

• le gymnase Graindor, à Rouen.

Parallèlement, les maraudes et les accueils de jour sont renforcés sur l’ensemble du département afin d’aller au contact des personnes sans abri ou en situation de grande précarité