Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

Au total, près de 390 places sont actuellement ouvertes ou maintenues, principalement sur les territoires de Le Havre et de Rouen. - Illustration Adobe Stock
Le département demeure placé en vigilance jaune « grand froid » par Météo-France pour aujourd’hui et demain. Les prévisions font état de minimales nocturnes négatives et d’un épisode de froid susceptible de fragiliser les personnes les plus vulnérables.
En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime confirme le maintien du niveau « temps froid » du plan d’urgence hivernale, qui permet d’activer immédiatement des capacités supplémentaires de mise à l’abri et d’hébergement.
Près de 390 places d’hébergement mobilisées
Au total, près de 390 places sont actuellement ouvertes ou maintenues, principalement sur les territoires de Le Havre et de Rouen. Sont notamment concernés :
• le site Guy-Moquet, au Havre ;
• le site Jacques-Monod, au Havre ;
• l’ancienne école Colette-Yver, à Rouen, dédiée à l’accueil des femmes et des familles avec enfants ;
• le gymnase Graindor, à Rouen.
Parallèlement, les maraudes et les accueils de jour sont renforcés sur l’ensemble du département afin d’aller au contact des personnes sans abri ou en situation de grande précarité
Le 115 pleinement mobilisé
Le dispositif repose sur une coordination étroite entre les associations, les services de secours, les collectivités, les établissements de santé et les services de l’État. Le SIAO/115 reste opérationnel 24h/24 pour orienter les personnes vers des solutions adaptées et coordonner les prises en charge.
Appel à la vigilance et à la solidarité
Les autorités rappellent que le grand froid peut avoir des conséquences graves sur la santé, en particulier pour les personnes âgées, isolées, en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques. Il est recommandé de limiter les expositions prolongées, de se protéger efficacement contre le froid et d’utiliser les appareils de chauffage avec précaution afin d’éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Toute personne repérant quelqu’un en difficulté est invitée à composer le 115, numéro d’urgence sociale, pour permettre une prise en charge rapide.
